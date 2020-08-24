Şişli'de gecekondudan 3 binaya sirayet eden yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de gecekonduda başlayan ve aynı sokaktaki 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Ceviz Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle aynı sokakta bulunan bir binanın dış cephesine, oradan 5 katlı binanın çatısına sıçradı. Çatıya sıçrayan yangın daha yüksek olan yandaki binaya da sirayet etti.

Yangını fark eden 3 binanın sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş itfaiyesi, polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının medyana geldiği sokaklara güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahalede bulundu.



İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ve görevlilere, olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.



Yangında, gecekonduda ve 3 binada hasar oluştu.