  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:45:55 -
Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de müzisyen Şahan Dinç'in maganda kurşunuyla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım'da saat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili ..
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı
Gündem

Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı

CHP'li vekiller, attıkları yalanlar birbiri ile tutmayınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay