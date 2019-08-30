Şişli'de 'asılsız' ihbar hareketliliği

Şişli'de saat 11.00 sıralarında 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi Eskişehir Mahallesi,Fenerci Kadri Sokak'ta bulunan apartmanda cinayet işlendiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Ayrıca aynı kişinin bu adrese Şubat ayından bu yana yaklaşık 20 defa cinayet, bıçaklama, hırsızlık ve kavga gibi çeşitli olayların yaşandığını ileri sürerek polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ekipler, asılsız ihbarlar nedeniyle geldikleri adresten ayrılırken, asılsız ihbarlarda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Öte yandan cinayet ihbarı yapılan ihbar edilen evde yaşayanların Şubat ayından bu yana ev adreslerinin yaklaşık 20 defa cinayet, hırsızlık ve benzeri gibi çeşitli suçların işlediği iddiasıyla polise ihbar edildiğini ve polise ve savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.