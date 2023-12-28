Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazayı değerlendiren Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “Sisin olmadığı kazalar da var. Gündüz gözüyle olan kazalar da var. O yüzden tek başına sis diyemeyiz.”

‘Sis olunca kaza olur’ algısı doğru değil!

“Gerekli tedbirleri alacak şekilde organize olursa tabii ki kaza olması mümkün değil.” diyen Şener, ‘Sis olunca kaza olur’ algısının doğru olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Yani böyle bir şey olmaz. O zaman; ‘Sis olunca kaza olur. Karanlık olunca kaza olur. Yağmur yağınca kaza olur…’ Bunu söyleyemeyiz. Birçok parametreyi göz önünde bulunmak gerekiyor… Sisle ilgili yani hava şartlarına bakmak lazım, sürücünün durumuna bakmak lazım, aracın durumuna bakmak lazım... Yolla ilgili varsa duruma bakmak lazım. Diğer şoförlerin, diğer sürücülerin konumlarına bakmak lazım. Yani ne oldu da kaza oldu?”

Bir zincirleme reaksiyon gibi…

O yüzden tek başına sisin kazaya neden olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Şener, bir kazada tek başına bir şey bulunamayacağını, kazayı tetikleyen ve etkileyen birden fazla konu var olabileceğini anlattı.

Şener, “Bir zincirleme reaksiyon gibi düşünün. Sis bunlardan bir tanesi dedik. ‘Sis olmasaydı bu kaza olur muydu?’ Olmayabilirdi. Ama Türkiye'deki bütün kazaları sise bağlamamız lazım o zaman... Sisin olmadığı kazalar da var. Gündüz gözüyle olan kazalar da var. O yüzden tek başına sis diyemeyiz.” diye konuştu.

Sisli havalarda nasıl araç kullanılır?

Sisli havalarda nasıl araç kullanılması gerektiği konusuna da değinen Özgür Şener, şöyle devam etti: “Sisli havada; sürüşün belirli mesafenin altına düştüğü ve sürücünün artık yolun ilerisini gözleyemediği, neredeyse 10-15 saniyelik bir mesafeyi gözlemleyemediği bir noktada sürüşü sonlandırmak lazım. Güvenli bir yer bulacaksınız. Güvenli bir nokta yok. Otoyoldasın. İlk mola yeri uzakta bir yerdeyse maksimum görünürlüğü sağlayacak şekilde aracın sis farlarını açmak lazım. Hızını azaltmak lazım. Mümkün olduğunca da işte sağ şeritte seyir yapmamız lazım. Sağ şeritten ileriyi gözlemleyerek sürüşü daha düşük hızlarda, çünkü yine de bir kazaya karışabiliriz. Hiç görmediğimiz önümüzde bir araç durmuş olabilir, kontrolsüz bir yerde. Ona çarpabiliriz, ama hiç olmazsa çarpmanın şiddeti düşük olur.”