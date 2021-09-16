  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bitcoin yükseldi, altcoin uçtu
Sisi'ye büyük şok! ABD duyurdu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var
Dünya Sisi'ye büyük şok! ABD duyurdu
Dünya

Sisi'ye büyük şok! ABD duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, insan hakları ihlalleri yapan Mısır'a karşı askeri yardımları durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 09:44:00 -
Sisi'ye büyük şok! ABD duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Biden yönetiminin, Mısır'ın insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Kahire'ye yapılması planlanan 130 milyon dolarlık değerindeki askeri yardımı durdurma kararı aldığını duyurdu.

Reuters'e e-posta yoluyla yanıt veren sözcü, "Mısır'daki insan hakları konusundaki ciddi endişelerimizi tartışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tek şart: İnsan hakları

Açıklamanın devamında, Mısır'ın insan haklarıyla ilgili belirili koşulları olumlu bir şekilde ele alması durumunda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 130 milyon doların kullanılmasına izin vereceği ifade edildi.

Blinken'in bu hamlesi, Kongre'yi görmezden gelen seleflerinden farklı bir adım olduğu belirtildi. Geçmişte de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin hükümetine sağlanacak 300 milyon dolar değerindeki yardımların, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğu gerekçesiyle istisna kapsamına alınmıştı.

Ancak Biden yönetimine söz konusu 300 milyon dolarlık yardımın tamamını durdurma çağrısı yapan insan hakları grupları, bu kararla hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Washington’un taahhütlerini yerine getirmediğini açıkladı.

Daha önce de isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkilisi, yönetimin 170 milyon dolarlık yardımı onaylayacağını, kalan 130 milyon doların onaylanmasını da Kahire'nin insan hakları sicilini düzetmesine bağlı olarak gelecek mali yıllarda kullanılabilir hale getireceğini ifade etmişti.

Kongre araştırma raporuna göre, ABD, 2017 yılından bu yana Mısır'a yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolar dış yardım sağladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay