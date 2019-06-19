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Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin medyaya baskısı ifşa oldu. Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini veren sunucu WhatsApp ile gönderidiği anlaşılan metnin sonundaki "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi." ibaresini de yanlışlıkla okudu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:35

Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin ambargosundaki medya, dün, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatını, talimatla gönderilmiş ve sadece 42 kelimeden oluşan aynı metin ile halka duyurdu. Sunucu, Whatsapp ile gönderildiği anlaşılan ve promptera yansıtılan metnin sonundaki ibareyi de okudu: "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:35
  1. Samsun
  2. Muhammed Mursi
  3. mursi vefat

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