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Dünya Sisi'den Mısır halkına uyarı: En fazla 2 çocuk yapın
Dünya

Sisi'den Mısır halkına uyarı: En fazla 2 çocuk yapın

Mısır'da darbeci Abdulfettah el Sisi, ülkedeki yaşam koşullarının kötüleşmesi nedeniyle halka en fazla 2 çocuk yapma uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:24:00 -
Sisi'den Mısır halkına uyarı: En fazla 2 çocuk yapın

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Abdulfettah el Sisi, ülke halkına "en fazla 2 çocuk yapma" uyarısında bulundu.

İsmailiye'de bir tıp merkezinin açılışında konuşan Sisi, ülkede yaşam koşullarının kötüleştiğini ve nüfus artış hızı ekseninde refahı artırmak için 1 trilyon dolara ihtiyaç duyulduğunu iddia etti.

Artan maddi zorluklar sebebiyle ailelerin 2 çocuktan fazlasından kaçınması gerektiğini savundu.

Mısır'da doğurganlık oranı kadın başına 3.3 çocuk seviyesinde.

Sisi, daha önce de halkın fazla çocuk yapmaktan kaçınması gerektiğini ifade etmişti.

Ülkede ekonominin tamamına yakınını ordu kontrol ederken, Mısır'ın büyük potansiyeline rağmen ekonomik açıdan zarar etmesi, başta Sisi olmak üzere ordunun karıştığı yolsuzluklar olarak gösteriliyor.

Sisi rejiminin yolsuzluk yerine halkın doğum oranlarına müdahale etmeye çalışması tepkilere yol açıyor.

Kaynak: Mepa News

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