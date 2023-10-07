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Dünya Sisi'den "İsrail - Filistin" talimatı
Dünya

Sisi'den "İsrail - Filistin" talimatı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:22:00 -
Sisi'den "İsrail - Filistin" talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi ve bölgedeki durumun kontrol altına alınması için “diplomatik temasların artırılması” talimatı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Gazze’deki gelişmeleri “Stratejik Kriz Yönetim Merkezi”nde bizzat takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sisi durumu kontrol altına almak ve taraflar arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için Mısır temaslarının yoğunlaştırılması talimatı verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi için uluslararası yetkililerle yoğun temaslarda bulundu.

Bakan Şukri, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
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Şukri ve Al Nahyan, bölgedeki gelişmelerin ciddiyeti çerçevesinde güvenlik durumunun kontrolden çıkmasını, sivillerin daha fazla risk ve tehdide maruz kalmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.

Mısır Dışişleri Bakanı'nın Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmesinde ise, olayların tehlikeli biçimde kötüleşmesiyle ilgili derin endişe duyulduğu belirtildi. Şukri ve Safedi, ilerleyen saatlerde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Mısırlı Bakan Şukri, bölgedeki son gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de telefonda görüşmüştü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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