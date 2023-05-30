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Gündem Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Gündem

Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım

Yeniakit Publisher
2023-05-30 00:31:00 -
Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda dünya liderleri tek tek arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletiyor..

Bu isimlerden biri de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Sisi, görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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Büyükelçi atanmasında karşılıklı mutabık kalındı

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Böylece Türkiye ve Mısır arasında 11 yıllık bir aranın ardından atılannormalleşme adımları pekiştirilmiş oldu.

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