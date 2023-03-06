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Dünya Sisi rejimince gözaltına alınan Mısırlı öğretmen işkence ile öldürüldü!
Dünya

Sisi rejimince gözaltına alınan Mısırlı öğretmen işkence ile öldürüldü!

Sisi rejiminin muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikaları kapsamında gözaltına alındığı düşünülen 52 yaşındaki Arapça öğretmeni Muhammed es Seyid el Mursi'nin gözaltı merkezinde gördüğü işkencelerden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:06:00 -
Sisi rejimince gözaltına alınan Mısırlı öğretmen işkence ile öldürüldü!

Sisi rejimine bağlı güçlerin gözaltına aldığı bir öğretmenin uğradığı ağır işkencelerden ötürü yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mısır merkezli insan hakları örgütlerinin aktardığı bilgilere göre, 52 yaşındaki Arapça öğretmeni Muhammed es Seyid el Mursi, Sisi rejimine ait gözaltı merkezinde uğradığı işkencelerden dolayı hayatını kaybetti.

Haberlere göre, 21 Şubat'ta gözaltına alınan Mısırlı tutuklu Mursi, daha sonra Dimyat ilindeki Mısır ulusal güvenlik teşkilatının binasına nakledildi.

Kaynaklar, Mursi'nin Dimyat ilindeki Mısır ulusal güvenlik teşkilatının binasında tutuklandığından bu yana "kötü şartlarda gözaltı altında tutulduğunu ve sistematik işkencelere maruz bırakıldığını" aktardı.

Mursi'nin kısa süre sonra maruz kaldığı işkencelerden ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.
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2023 yılının başından bu yana Sisi rejimine ait cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde veya karakollarda gerçekleşen işkencelerden ve tıbbi ihmalden dolayı 4 tutuklunun hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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