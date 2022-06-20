Sisi muhaliflerini Mısır'a iade ettiler
Sudan, Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi rejimine muhalif 20 kişiyi iade etti.
İnsan hakları örgütleri, Kahire yönetimine iade edilen 20 ismin, hükümet gözetimi altında kötü şartlarda tutulabileceğinden ve işkence görebileceklerinden endişe duyduğunu açıkladı.
İsviçre merkezli Adalet Komitesi (CFJ) Middle East Eye'a verdiği demeçte, Mısır'da siyasi suçlamalarla karşı karşıya kalan 20 ismin gıyaben yargılandığını duyurdu.
CFJ'ye göre iade edilenlerin birçoğu "terör suçlamalarından" aranıyor.
Abdülfettah Es Sisi'nin, 2013 yılında eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesinden kısa bir süre sonra onlarca Mısırlı muhalif ülkeyi terk etmiş ve bazıları Sudan'a sığınmıştı.
Sisi rejimi, Sudan'a ve diğer ülkelere sığınan birçok Mısırlı muhalifi "terör örgütü" olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler'e üye olmakla suçluyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sisi rejiminin 2013 yılında gerçekleştirdiği darbeden bu yana 60 bin siyasi mahkumu hapishanelerde tuttuğunu belirtiyor.
Kaynak: Mepa News