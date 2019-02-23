Sisi Mısır’ı zindana çevirdi

Tüm dünyanın gözü önünde bazı odakların da desteği ile kendisine bir diktatörlük kurmak isteyen darbeci Sisi yönetimi, geçtiğimiz gün Müslüman Kardeşler üyesi olduğu belirtilen 9 genci daha idam etti. Sisi yönetiminin yaptığının açıkça bir insanlık suçu olduğunu belirten STK’lar ise, Akit’e yaptıkları açıklamada, “Sisi ülkeyi bir zindana çevirdi. Uyduruk suçlamalarla İhvan mensubu gençler idam ediliyor. Bu baştan beri İhvan’ı ezme operasyonudur” dediler.

“Bu lanetli ittifakı protesto ediyoruz”

Mısır yönetiminin dış odakların direktifleri ile hareket ettiğini belirten İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, “İnsanlar iradelerine göre hareket ederler. Fakat kuklalar karşıdakilerin söylediklerine göre hareket ederler. Mısır’da da maalesef kendi iradesini kullanamayıp birilerinin iradesi ile hareket eden bir yönetim var. Bu yönetim gerçekten insanlık adına utanç verecek işlere imza atıyor. Tamamen şeytan üçgeninin desteklediği bir yönetim. İdam edilen gençlere baktığımızda, bu gencecik çocukların hiçbir illegal faaliyet olmadığı gibi bu insanlar darbe ile iş başına gelmiş bir yönetime karşı çıktıkları için idam ediliyor. Ve bütün dünya üç maymunu oynuyor. Başından sonuna kadar bu lanetli ittifakı protesto ediyoruz. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu olarak 23 Şubat Cumartesi (bugün) saat 12.15’te Mısır Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Bu, baştan beri İhvanı ezme operasyonu”

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise, “Bu konudaki duyarlılığından ötürü Akit’e teşekkür ediyoruz. Bu konuda medya çok az ilgileniyor. Sisi ülkeyi bir zindana çevirdi. Mısır, Müslümanlar açısından tam bir zindan haline geldi. O zindanın içindeki kardeşlerimizi de katlediyorlar. Hastalanarak cezaevinde hayatını kaybeden çok sayıda insan var. Uyduruk suçlamalarla İhvan mensubu gençler idam ediliyor. Bu baştan beri İhvanı ezme operasyonu. Mısır’da darbecilerin bunu yapması enteresan değil. Esed katlediyor. Hindistan katlediyor. Çin katlediyor. Sisi’de buna ses çıkarmayan dünya bana da ses çıkarmaz diye düşünüyor. Müslümanları katletmek zalimlerin hobisi oldu. Buna karşı dik durmamız lazım. İnsanlık ise insanlık adına bu zulme sessiz kalmamak lazım. Zalimleri meşru görmediğimizi ilan etmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.