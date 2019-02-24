0553 313 94 23

Sisi Kral Selman'la görüştü! "En üst düzeyde..."

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi indirerek makamı işgal eden cuntacı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında, bölgesel meselelerde en üst düzeyde koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

24 Şubat 2019 Pazar 09:29
Sisi Kral Selman'la görüştü! "En üst düzeyde..."

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Sisi, Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman'la bir araya geldi.

Sisi görüşmede, iki ülke arasında bölgesel meselelerde en üst düzey koordinasyon ve danışmanın sürdürülmesi gerektiğini ve bunun iki ülkenin stratejik ittifakını derinleştirmeye bağlı olduğunu kaydetti.

Kral Selman da ziyaretinin, iki ülke arasındaki seçkin ilişkileri sürdürmek ve ikili iş birliğini desteklemek için gerçekleştiğini kaydetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA da Kral Selman ve Sisi'nin, Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelerek, bölgedeki gelişmeleri ve bu alanda harcanan çabaları görüştüğünü kaydetti.

İkilinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne Kıyısı Olan Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi oluşturulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Arap Zirvesi başlayacak

"İstikrarda Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk AB-Arap Zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başlayacak.

Zirvede Filistin meselesinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Mısırlı muhalif ve aktivistler, AB liderlerine Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki olarak zirveyi boykot etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:29
  1. Şarm eş-Şeyh
  2. Sisi
  3. MENA
  4. Mısır
  5. Kral Selman
  6. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar oluşturdu
    1. Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar..
    2. Emniyet, çocukları polis kimlik..
    3. Yozgat Şehir Hastanesi ABD’de beğeni..
    4. Kredi kartlarında taksit kredilerde..
    5. ABD’de dev kargo uçağı yere çakıldı
    6. CHP’li belediye sıfırı tüketti
    7. Trabzon Polisi’nden kaçak silah..
    8. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı..
    9. Aydın net konuştu: Ülkenin..
    10. Ünlü tarihçi Kemal Karpat’ın hayatını..
    11. Turkcell, GSMA'daki yerini aldı
    12. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    13. Zeybekci, illet ittifakını tedirgin..
    14. Dünya Superbike Şampiyonası
    15. İstanbul Havalimanı’na istihdam yağmuru
    16. Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes'..
    17. Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
    18. Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde
    19. Mimar Sinan’ın zihniyet dünyası
    20. Üreticiye alım garantili ürün desteği
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın