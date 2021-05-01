'Şişe ittifakı'nın sözcülüğüne de başladılar: Davutoğlu'nun Karar'ı alkol yasağını birinci sayfasına taşıdı!

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Son kapanma sürecine yaklaşılan günlerde başlatılan 'alkol satışı' provokasyonuna Ahmet Davutoğlu'nun kararı da katıldı. Alkol satış yasağının genelgede olmamasını ön plana çıkartan Karar, 'Gerilimin promili artıyor' dedi.

Provokatif açıklamalara yer verdiler

Son iki gündür provokasyonu arttıran ve tekel bayi işletmecilerini kışkırtan açıklamalar yapan TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamarının yer aldığı haberde, alkol satış yasağının Anakara Barosu tarafından Danıştay'a taşındığı da ifade edildi.

Tekel bayileri kışkırtma çabaları!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol satışına devam edeceklerini duyurmuştu. Halbuki genelgeye göre istisna kapsamında kalan tekel bayileri de tam kapanma süresince faaliyet gösteremeyecek. Haksız rekabeti önlemek amacıyla da zincir marketlerdeki alkol satışına mğsaade edilmeyecek.