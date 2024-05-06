Şişe dibi gözlüklü yazar, bunu da beğenmedi! Senin derdin ne be adam

Cumhuriyet gazetesinin AK Parti alerjisi bütün bünyesini sarmış yazarlarından Emre Kongar, iktidarın muhalefet partisi CHP ile diyalog süreci başlatmasına burun kıvırdı. Bugüne kadar sabah-akşam uzlaşı ve müzakereden dem vuran Kongar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” sözlerinin samimi olmadığını ileri sürdü. Kongar, “Senin derdin ne be adam” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ağır bir grip ve tam bir ses kaybı yaşadığım hastalık döneminde, konuşma, gezme ve yazıp çizme imkânım olmadı ama bu nedenle, olayları ve kamuoyunun tepkilerini yattığım yerden sürekli olarak daha derinliğine ve genişliğine izlemek olanağına kavuştum.

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Erdoğan, “Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” demiş.

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Siyasetteki gerginlik, 22 yıldır bu toplumun temellerini kemiriyor, rejimi değiştiriyor, ahlakını bozuyor, insanları hapse mahkûm ediyor, herkesi yoksullaştırıyor!

Hiç kimse benim kadar siyasal gerginliğin toplumu tahrip edici etkilerinden şikâyet edemez.

Keşke Erdoğan’ın bu sözleri gerçeği yansıtıyor olsa.

Ama hiç de öyle olduğunu sanmıyorum. (…)”