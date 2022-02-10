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Dünya Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi
Dünya

Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi

Hindistan'da Müslümanlara uygulanan baskı giderek artıyor. Derslere alınmayan başörtülü öğrenciler aynı zamanda çetelerin baskısı altında.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 21:39:00 - 2022-02-10 21:39:51

Bir Müslüman kızın, Hintli vatandaşların sözlü tacizlerine aldırış etmeden başörtüsüyle üniversiteye girmesi sonrası Hindu çeteler sahaya indi.

Hindistan'dan son gelen görüntüde, hükümetin desteklediği Hindu çetelerin tacizlerine maruz kaldığı görüldü.

Hindistan'da Müslüman genç kızlar, okullarına gidebilmek için büyük bir mücadele veriyor.

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