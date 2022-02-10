Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi
Hindistan'da Müslümanlara uygulanan baskı giderek artıyor. Derslere alınmayan başörtülü öğrenciler aynı zamanda çetelerin baskısı altında.
Bir Müslüman kızın, Hintli vatandaşların sözlü tacizlerine aldırış etmeden başörtüsüyle üniversiteye girmesi sonrası Hindu çeteler sahaya indi.
Hindistan'dan son gelen görüntüde, hükümetin desteklediği Hindu çetelerin tacizlerine maruz kaldığı görüldü.
Hindistan'da Müslüman genç kızlar, okullarına gidebilmek için büyük bir mücadele veriyor.