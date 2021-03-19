Sırt dönen bir avuç sözde akademisyenden, öğrencileri kışkırtacak bir açıklama daha!

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Boğaziçi'nin bir avuç azınlık akademisyeni sırt dönme eylemlerinin 55. gününde açıklamalarda bulundu. Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörlere desteğini sürdüren sözde akademisyenler, bir basın açıklaması yayımladı.

'Öğrencilerimiz üzerindeki baskıya son verin'

Sözde akademisyenler, DHKP-C ve diğer yasa dışı örgütlerle birlikte HDP ve CHP'nin desteklediği eylemlere katılan provokatörler için şu çağrıyı yaptı:

"29 Ocak’tan beri hukuksuz bir şekilde tutuklu olan ve ev hapsinde tutulan öğrencilerimiz tahliye edildi. Olmaları gereken yere, kampüslerine ve derslerine geri döndüler. Barışçıl protesto ve eleştiri haklarını kullandıkları için yargılanan yedi öğrencimize yönelik, demokratik hukuk devletinde hiçbir yeri olmayan bu yargılamanın derhal sona erdirilmesini bekliyoruz. Boğaziçi protestolarına katılan tüm öğrencilerin maruz bırakıldığı tutuklama ve soruşturma gibi baskıcı uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz."

Öğrencileri kışkırttılar!

Öğrenci haklarının ihlal edildiğini öne sürerek onları kışkırtan sözde akademisyenler, "2020-2021 Bahar dönemine özerk ve demokratik üniversite değerleriyle asla bağdaşmayacak bir biçimde, polis ablukası altında başladık. Hisarüstü Mahallesini çevreleyen polis barikatları kaldırılmış olsa da kampüs içi ve çevresindeki yoğun polis varlığı devam ediyor. Polis, sivil polis ve özel güvenlik güçleri aracılığıyla hâlâ öğrencilerimizin hakları ihlal ediliyor. Üniversiteler; baskıcı iktidarların güvenlikçi politikalarla sindirebileceği yerler değil, bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin teminatı olan kamusal alanlardır. Üniversitemizde gayrimeşru rektör atamasından beri devam eden kuşatma derhal kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eşitlikçi oldukları iddia ettiler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen sözde akademisyenler, eşitlikçi olduklarını iddia ederek kendileri ile çelişti:

"Tüm saldırılara rağmen Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencileri olarak birlikte düşünüyor, tartışıyor ve üretiyoruz; üniversitemizin barışçıl, kapsayıcı ve eşitlikçi dilini korumaya devam ediyoruz. Mücadelemizin ilk gününden beri savunduğumuz demokratik ve özerk üniversite ideali, katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir toplumun da teminatıdır. Atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’nin atanmış Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz."