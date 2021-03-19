  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sırt dönen bir avuç sözde akademisyenden, öğrencileri kışkırtacak bir açıklama daha!
Gündem

Sırt dönen bir avuç sözde akademisyenden, öğrencileri kışkırtacak bir açıklama daha!

Boğaziçi'nin bir avuç azınlık akademisyeni sırt dönme eyleminin 55. gününde açıklamalarda bulundu. Sözde akademisyenler, çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörlere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:46:00 -
Sırt dönen bir avuç sözde akademisyenden, öğrencileri kışkırtacak bir açıklama daha!

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi'nin bir avuç azınlık akademisyeni sırt dönme eylemlerinin 55. gününde açıklamalarda bulundu. Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörlere desteğini sürdüren sözde akademisyenler, bir basın açıklaması yayımladı.

'Öğrencilerimiz üzerindeki baskıya son verin'

Sözde akademisyenler, DHKP-C ve diğer yasa dışı örgütlerle birlikte HDP ve CHP'nin desteklediği eylemlere katılan provokatörler için şu çağrıyı yaptı:

"29 Ocak’tan beri hukuksuz bir şekilde tutuklu olan ve ev hapsinde tutulan öğrencilerimiz tahliye edildi. Olmaları gereken yere, kampüslerine ve derslerine geri döndüler. Barışçıl protesto ve eleştiri haklarını kullandıkları için yargılanan yedi öğrencimize yönelik, demokratik hukuk devletinde hiçbir yeri olmayan bu yargılamanın derhal sona erdirilmesini bekliyoruz. Boğaziçi protestolarına katılan tüm öğrencilerin maruz bırakıldığı tutuklama ve soruşturma gibi baskıcı uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz."

Öğrencileri kışkırttılar!

Öğrenci haklarının ihlal edildiğini öne sürerek onları kışkırtan sözde akademisyenler, "2020-2021 Bahar dönemine özerk ve demokratik üniversite değerleriyle asla bağdaşmayacak bir biçimde, polis ablukası altında başladık. Hisarüstü Mahallesini çevreleyen polis barikatları kaldırılmış olsa da kampüs içi ve çevresindeki yoğun polis varlığı devam ediyor. Polis, sivil polis ve özel güvenlik güçleri aracılığıyla hâlâ öğrencilerimizin hakları ihlal ediliyor. Üniversiteler; baskıcı iktidarların güvenlikçi politikalarla sindirebileceği yerler değil, bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin teminatı olan kamusal alanlardır. Üniversitemizde gayrimeşru rektör atamasından beri devam eden kuşatma derhal kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eşitlikçi oldukları iddia ettiler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen sözde akademisyenler, eşitlikçi olduklarını iddia ederek kendileri ile çelişti:

"Tüm saldırılara rağmen Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencileri olarak birlikte düşünüyor, tartışıyor ve üretiyoruz; üniversitemizin barışçıl, kapsayıcı ve eşitlikçi dilini korumaya devam ediyoruz. Mücadelemizin ilk gününden beri savunduğumuz demokratik ve özerk üniversite ideali, katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir toplumun da teminatıdır. Atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’nin atanmış Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhittin Baykan

Sizi adam yerine koyup haber bile yapan yok papucumun akademisyenleri. İnsanların sinir uclariyla oynamayın yoksa sonu kötü olacak.
  • Yanıtla
Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...
Gündem

HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör göre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay