Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Motor türbininde Sıcaklıkların çeliğin erime noktasını aştığı yanma odasındadır. Kullanılan malzeme, Tek Kristal Titanyumdur.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk AKŞİT: Dünya'da ilk kez Katmanlı imalatta, dövülmüş malzemeden daha yüksek mukavemette türbin kanadı üretip çalıştırdık 1350 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarda dahi görevini sorunsuz yerine getiren tek kristal türbin kanatları, Türk mühendislerinin tasarlayıp, geliştirdiği 1660 bg TS1400 için Türkiye’nin ilk termal bariyer kaplama metotları kullanılarak üretildi.

Bir Malzeme ve Metalurji Mühendisi olarak ve otomotivde araç turboları ile bu teknolojiyi bir nebze aşina olmuş biri olarak şunu söylemek isterim: Dünyada bu "türbin bıçakları" teknolojisi öyle bir şeydir ki "davul tozu minare gölgesi" olarak açıklamak yanlış kaçmaz. Mühendislik açısından üretimleri tam bir sanat eseridir. Dünyada bu teknolojiyi layıkıyla yapan 5-10 arası şirket vardır. Bunu yapan uçaktan füzeye her şeyin en iyisini yapar. Emeği geçen meslektaşlarımın alınlarından öpüyorum.



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