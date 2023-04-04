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Siyaset Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!
Siyaset

Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 19:04:00 - 2023-04-04 20:11:29
Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!

HDP'li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Milletvekili adayı oldu.

TBMM 24 ve 25 ve 26. dönemlerinde HDP grubunda yer alan Sırrı Süreyya Önder, bir dönem aradan sonra yeniden HDP'den İstanbul milletvekili adaylığını koydu.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini teslimi için son tarih 9 Nisan olarak belirlendi.

İstanbul'dan aday oldu

Duvar'da yer alan habere göre, daha önce BDP ve HDP'de milletvekilliği yapmış olan Sırrı Süreyya Önder'in Yeşil Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

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