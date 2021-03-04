Sırplar, soykırımı meclis kararıyla uygulamış

Savaş ve soykırım suçlusu Sırp general Ratko Mladic’in 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da söylediği “Büyük Sırp bayramı öncesinde bu şehri Sırp milletine hediye ediyoruz. Nihayet, bu bölgede Türklerden intikam alacağımız an geldi” ifadeleri, Birleşmiş Milletler’in (BM) güvenli bölgesi olan Srebrenitsa’da gerçekleştirilecek soykırımın da habercisi oldu. Sırp generalin sözleri ve hemen akabinde 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledilmesi, aslında Sırp Meclisinin katliamı ve soykırımı planladığı ve bunu ortak olarak hayata geçirildiği ifade edildi.