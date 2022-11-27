Sırplar, Dünya Kupası'nı karıştırdı

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan Milli Takımı'nın soyunma odasındaki flama büyük tepki çekmişti. FIFA yaşananlar karşısında kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.

Disiplin soruşturması açıldı

FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı. Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.

"Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor"

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." şeklinde değerlendirdi. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.