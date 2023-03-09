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Dünya Sırplar Bosna Hersek'i karıştırmak istiyor
Dünya

Sırplar Bosna Hersek'i karıştırmak istiyor

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin entiteye ait taşınmaz mülkler yasasını yürürlükten kaldırmasına karşı çıkarak, RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti. Dodik, "Mülklerimizi almaya kalkışırsanız RS'yi ayıracağız" dedi. Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana tartışılan bir konu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 20:19:00 -
Sırplar Bosna Hersek'i karıştırmak istiyor

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, "entiteye ait mülkler"in ellerinden alınması durumunda RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti.

Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin, RS'de kamuya ait taşınmaz mülklerin entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırması kararını gazetecilere değerlendirdi.

Mahkemenin taşınmaz mülkler yasasını geçici olarak yürürlükten kaldırdığını belirten Dodik, "Dünyada hangi mahkeme geçici kararlar alabiliyor? Bunların hepsi RS'ye karşı yapılıyor ancak başarılı olamayacak." dedi.

Dodik, yeni bir yasa hazırlığında olduklarına işaret ederek, "Bu sefer tüm mülkleri entite bünyesine almayı planlıyorum. Bizden mülkiyet listesi talep edilirse Bosna Hersek'i dağıtmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce birçok kez ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik, "Mülklerimizi bizden almaya kalkışırsanız RS'yi ayıracağız. Eğer bu bir 'al ya da bırak' durumuysa, bırakmamak üzere alacağız." ifadelerini kullandı.
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Dodik, Bosna Hersek'in asla NATO'ya üye olamayacağını savundu.

Bu arada, tartışmalı yasa önce Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt tarafından askıya alınırken son olarak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin 2 Mart'ta açıkladığı kararla yürürlükten kaldırılmıştı.

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

NSRS'de aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken söz konusu yasa çerçevesinde RS'nin kullandığı kamu kurumlarının kendilerinin "bir parçası" olduğu iddia ediliyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

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