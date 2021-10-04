Sırp gazeteciden küstah çıkış! 'Erdoğan yakında tahttan inecek'

Münübe YILMAZ

Batı medyasında çıkan Tayyip Erdoğan karşıtı yazılara bir yenisi daha eklendi. Sırp asıllı Amerikalı gazeteci Nebojša Malić, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Osmanlı padişahı Sultan Vahideddin’e benzeterek “yakında tahttan ineceği” şeklinde küsteh bir çıkışta bulundu.

'Türkiye’nin ahlaki bir duruşu yok' hadsizliği!

Haçlı dünyasının ahlaksızlıklarını görmeyip bütün mazlumların umudu olan Türkiye’ye aklınca ahlak dersi vermeye kalkışan sözde gazeteci, “Ankara’nın ahlaki bir duruşu yok. Erdoğan kimseye bağımsızlık ve egemenlik dersi vermeye kalkmasın.” hadsizliğinde bulundu.

PYD/YPG’li teröristleri savundu

Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya ile birleştirilmesine karşı Birleşmiş Milletler’i tepki göstermeye çağırdığını, fakat 1974’ten beri Kıbrıs’ı zorla elinde tuttuğunu ileri süren hadsiz Malić, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a zorla girdiğini de savundu. PYD/YPG’li teröristleri “ABD’nin DEAŞ’la mücadele etmek için yardım aldığı askeri birlikler” diye tanımlayarak PKK seviciliğini gözler önüne seren Malić, yazısını şu şekilde zırvalayarak tamamladı: “Libya’dan Suriye’ye, Kıbrıs’tan Azerbaycan’a Erdoğan kendisini Osmanlı Devleti’ni yeniden şahlandıracak bir sultan olarak görüyor ve Osmanlı’nın hükmettiği bölgelere yeniden hükmetmek için çaba sarfediyor. Ama kimse algı yönetimi ve entrika ile elindeki gücü ebedi olarak devam ettiremez. Erdoğan Osman Bey ve Kanuni Sultan Süleyman gibi olmak yerine Vahideddin gibi davranarak Türkiye’yi başarı ile yönetecek bir Ataturk’e teslim edebilir.”