Siroz nedir?
Siroz, karaciğerin, hayatı tehdit edecek nitelikte ve geriye döndürülemez şekilde ölmesidir.08 Kasım 2018 Perşembe 18:55
Karaciğeri vücudumuzun kimya fabrikası olarak çalışan bir organı olarak tanımlayabiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden tutun, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi işlemlerine kadar birçok görevi vardır.
Sirozun ileri evrelerinde karaciğerin %80–%90 gibi bir oranı hasar görerek yerine ölmüş dokular gelir.
Siroza, alkol, hepatit B, C, ilaçlar, aşırı bakır veya demir gibi toksik maddelerin karaciğere hasar vermesi sebep olur.
Birçok durumda bu sayılan sebepler başlangıçta tedavi edilen hepatitler ile sonuçlanır. Ancak hepatit tedavi edilmez ve hepatit müsebbibi ortadan kaldırılmazsa hastalığın siroza dönüşme ihtimali çok yüksektir.
Sirozun Belirtileri
Hastalık ilk olarak ortaya çıktığında;
Yorgunluk,
Kolay berelenme,
İştah kaybı,
Ateş,
Mide bulantısı veya kusma,
Sarılık (cildin sarı olması),
Kaşıntı,
Karın ağrısı,
Karında veya ayak bileğinde şişlik,
Midede veya yemek borusunda kanama,
Kilo kaybı.
Hastalığını ilerlemiş evrelerinde ise;
Gözle görülür kilo kaybı
İştahsızlık
Bacaklarda zayıflama
Dokuların su tutmaması
Yemek borusunda patlamalar, kanamalar
Beyin hasarı
Aç karnına kusma
Gece idrara çıkmanın artması
Hormonlar dengesizleşme
Kıllarda dökülme.
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