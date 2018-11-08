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Siroz nedir?

Siroz, karaciğerin, hayatı tehdit edecek nitelikte ve geriye döndürülemez şekilde ölmesidir.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:55
Siroz nedir?

Karaciğeri vücudumuzun kimya fabrikası olarak çalışan bir organı olarak tanımlayabiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden tutun, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi işlemlerine kadar birçok görevi vardır.

Sirozun ileri evrelerinde karaciğerin %80–%90 gibi bir oranı hasar görerek yerine ölmüş dokular gelir.

Siroza, alkol, hepatit B, C, ilaçlar, aşırı bakır veya demir gibi toksik maddelerin karaciğere hasar vermesi sebep olur.

Birçok durumda bu sayılan sebepler başlangıçta tedavi edilen hepatitler ile sonuçlanır. Ancak hepatit tedavi edilmez ve hepatit müsebbibi ortadan kaldırılmazsa hastalığın siroza dönüşme ihtimali çok yüksektir.

Sirozun Belirtileri

Hastalık ilk olarak ortaya çıktığında;

Yorgunluk,

Kolay berelenme,

İştah kaybı,

Ateş,

Mide bulantısı veya kusma,

Sarılık (cildin sarı olması),

Kaşıntı,

Karın ağrısı,

Karında veya ayak bileğinde şişlik,

Midede veya yemek borusunda kanama,

Kilo kaybı.

Hastalığını ilerlemiş evrelerinde ise;

Gözle görülür kilo kaybı

İştahsızlık

Bacaklarda zayıflama

Dokuların su tutmaması

Yemek borusunda patlamalar, kanamalar

Beyin hasarı

Aç karnına kusma

Gece idrara çıkmanın artması

Hormonlar dengesizleşme

Kıllarda dökülme.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:55
  1. siroz
  2. siroz belirtileri

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