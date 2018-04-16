Şırnak'tan acı haber! 3 asker şehit oldu 1 asker yaralandı
PKK'lı teröristler tarafından Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine düzenlenen saldırıda, 3 askerin şehit oldu, 1 asker de yaralandı.16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI
Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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