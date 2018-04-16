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Şırnak'tan acı haber! 3 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

PKK'lı teröristler tarafından Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine düzenlenen saldırıda, 3 askerin şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
Şırnak'tan acı haber! 3 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Ay yildizAy yildiz5 sa önce
    Ah su idam cesasini bi getrimediniz. Biliyorum aslinda su an sirasi olmadigini. Önce adalet duzeltilecek ondan sona idam getirtilecek yoksa bos bir hareket olarak kalir.
  • 6 sa önce
    Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin
  • meçulmeçul8 sa önce
    YAKALA BESLE SİZİN KAnunuz bi hiçe yaramaz as kardeşim yardımmı ediyor bilgi topluyor as sizin adalşetiniz batsın allahın adaletini niye inkar ediyorsunuz bre cahiller....
  • MüderrisMüderris8 sa önce
    ALLAH Rahme eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum.Hani "evet" çıkınca bitecekti.
  • bozerenbozeren8 sa önce
    hain main bilmeyiz, dinlemeyiz. saldıranlar kim ise, yok edilmelerini istiyoruz. halk olarak devletimizden bunu bekliyoruz. vatan millet bir bütünüz. desteğimiz tamdır. Allah yardımcınız olsun.
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