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Gündem Şırnak’tan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

Şırnak’tan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-30 13:02:00 -
Şırnak’tan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi böyle duyurdu. MSB: Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Şırnak- Uludere kara yolunda otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 askerin şehit olduğu, 44 asker ve otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı kaza ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

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