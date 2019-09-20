0553 313 94 23

Şırnak'ta yüzlerce terör mağdurunun yüzü güldü

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı biten 582 konutun sahibi çekilen kuralar ile belirlendi.

20 Eylül 2019 Cuma 16:58
Şırnak'ta yüzlerce terör mağdurunun yüzü güldü

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 582 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Bahçelievler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için tören yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, son 2 ayda kura ile 843 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, böylece vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Kurası çekilen konutlara resmi işlemlerin tamamlanmasıyla vatandaşların bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Ürper, "Vatandaşlarımız bugün noter huzurunda kuraya katıldı. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Her ay bir kura töreni yaparak, yıl sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra noter huzurunda çekilen kura ile 582 konutun hak sahipleri belirlendi.

Vatandaşlardan Şahin Ürek, aylardır bu günü beklediklerini belirterek, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin terör saldırısı sonucu yıkıldığını, artık huzur ve güven içinde yaşamak istediklerini dile getirdi.

Ürek, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Yıkılan dairelerimizi yerine yenilerini verdi. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Kuramızı çektik. Yıkılan 6 dairemi almış bulunmaktayım. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:58
  1. terör mağdurları
  2. Şırnak Gençlik Merkezi Salonu
  3. Bahçelievler
  4. İsmetpaşa
  5. Gazi Paşa
  6. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal yağmur nedir? | İstanbul'a kimyasal yağmur yağacak mı?
    1. Kimyasal yağmur nedir? | İstanbul'a..
    2. Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    3. İran'dan Gazipaşa'yacharter seferi..
    4. Kimyasal yağmurlar neden olur?
    5. İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın..
    6. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman?
    7. 'İstifa edenler, milletin dışladığı,..
    8. Trabzon'un turizm merkezlerine..
    9. Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
    10. Fati'ye milli takım kapısı açıldı!
    11. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    12. Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış..
    13. Beşiktaş Süper lige döndü
    14. Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü
    15. Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman..
    16. Polis operasyon düzenledi! İğrenç olay..
    17. Kahveli tiramisu topları
    18. Samsun'da kenevir tohumu hasadı
    19. Mansur Yavaş'a yargılama
    20. Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler