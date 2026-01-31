Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

  • İSTANBUL
Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 142 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, valilik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir sevkiyatı engelledi. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'den batı illerine uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, takibe aldıkları bir çekiciyi Cizre ilçe girişinde durdurdu.

DORSEDEN 142 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

H.B. ve H.Y. idaresindeki araçta yapılan detaylı aramalarda, çekicinin dorsesine gizlenmiş paketler halinde toplam 142 kilogram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüleri H.B. ve H.Y. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN TEBRİK VE KARARLILIK MESAJI

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerini tebrik etti. Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi uyuşturucudan korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Operasyonda görev alan kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verilerek, zehir tacirlerine karşı denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

 

