Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’da geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ihtiyaç duyulduğunu ancak işçi bulunamadığını canlu yayında aktardı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan iş gücü ihtiyacına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Vali Işın’ın açıklamalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, yeni kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin işçiye ihtiyaç duyuluyor. Burhan, Vali Musa Işın’ın, “Yarın gelsinler, 20 bin kişiye iş bulayım” sözleriyle çağrıda bulunduğunu ifade etti.

 

Vali Işın, sanayi bölgelerinde çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu nedenle Hindistan’dan 210 işçi, ayrıca Afrika ülkelerinden 500’ün üzerinde işçi getirildiğini dile getirdi. Gençlerin daha çok masa başı işlere yöneldiğini söyleyen Işın, sanayi ve üretim alanlarına yeterince ilgi gösterilmediğine dikkat çekti.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin tam kapasiteyle faaliyete geçebilmesi için yerli iş gücüne büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle gençleri üretim ve sanayi alanlarında çalışmaya davet etti.

