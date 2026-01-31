Suyun altında resim yapıyor! Dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk

Su altında asistanlığını kızı İlke Yemez’in üstlendiğini, dünya genelinde hem dalgıç hem de ressam olan 3’üncü kişi olduğunu söyleyen İlim, “Eğitim aldıktan sonra normal keşfedici dalışlar yaparken, dalış okulundaki hocamız, ‘Ressam olup da dalarak, su altında resim yapan dünyada sadece iki ressam var’ dedi. Bunlardan birinin Amerikalı bir erkek ressam, bir de Rus bir kadın ressam olduğundan bahsetti. ‘Neden bir Türk kadın olarak dalış eğitimini daha da hızlandırıp profesyonel anlamda daldıktan sonra resim yapmayasınız?’ diye sordu. Ben de çok heyecanlandım, kabul ettim ve ilki Karaburun olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde, Mısır'da, Van Gölü'nde, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakarıbaşı'nda dalış yaptım. Herhangi bir konu belirleyerek ona farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek üzere su altında resim yapıyorum” dedi. Çağdaş İlim, dalış yapmanın hem hayatına hem de sanatına olumlu yönde katkı sağladığını ifade ederek, “Su altında dinginliği, yavaş hareket etmeyi öğrendim. Bir balık gibi yaşamayı öğrendim. Bu hem hayatımı hem de sanat yaşamımı olumlu etkiledi. Uluslararası sulardaki dalış keşfini daha da fazlalaştırmak istiyorum, Bali'de dalmak istiyorum, Filipinler'e gidip dalmak istiyorum. Aslında insanların korktukları su altı. Biz oraya ait değiliz, sadece kısa süreli misafirlik yapıyoruz. Daha böyle su altı zenginliğinin fazla olduğu, işte Kızıldeniz'in daha farklı noktaları ya da Filipinler gibi köpek balıklarının daha fazla olduğu ve keşif dalışı yapabileceğimiz daha fazla mekan olduğu için yurt dışı dalış yapmak istiyorum” diye konuştu.