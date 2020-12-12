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Aktüel Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:04:00 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Cizre ilçesinde YPS ve "gençlik yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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