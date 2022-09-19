Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 - 18 Eylül tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.