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Yerel Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:13:00 -
Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 - 18 Eylül tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

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