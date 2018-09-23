Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.23 Eylül 2018 Pazar 20:17
Şırnak Valiliğinden alınan bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.
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