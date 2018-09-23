Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden alınan bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.