Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi gözaltında

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.