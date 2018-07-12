Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi gözaltında
Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK milis ve işbirlikçilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.12 Temmuz 2018 Perşembe 17:42
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ