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Yerel Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama
Yerel

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-09-11 15:29:00 -
Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

1 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi ve 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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