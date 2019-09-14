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Şırnak’ta terör lanetlendi

Şırnak’ta Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde ’Teröre karşı birlik ve kardeşlik yürüyüşü’ düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:50
Şırnak’ta terör lanetlendi

Şırnak’ta Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde ’Teröre karşı birlik ve kardeşlik yürüyüşü’ düzenlendi. Geçtiğimiz gün PKK terör örgütü tarafından Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde şehit edilen 7 sivil vatandaş olayını kınama ve Diyarbakır’daki annelerin eylemlerine destek için STK’lar öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.


Yürüyüşe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda saat 12.30 sıralarında başlayan yürüyüşte önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Polis, yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alırken, yürüyüşe katılanlar üst aramasından geçirildi ve çevre binalarda da güvenlik önlemleri alındı. Ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge katılanlar, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Türk-Kürt kardeştir ayırım yapan kalleştir’ sloganları attı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüş Cumhuriyet Caddesi’Nden, Ömerkabak Meydanı, Uludere Caddesi ve Adliye Meydanına kadar sürdü.


Şırnak adliye meydanında son bulan yürüyüşte STK temsilcileri ve şehit aileleri birer konuşma yaptı. Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için burada olduklarını söyledi. Çatı, "Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı; terör koalisyonu; PYD/PKK, DAIS ve FETO’yu lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yüce Rabbimiz, iman edenleri kardeş kılmış. Kardeşlik bilinci ile hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyor, kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. Kardeşlerimize ve sadık dostlarımıza destek oluyoruz. Sizin şu meydandaki birlikteliğiniz ile düşmanlarımıza korku salıyoruz. İmana karşı küfrü, kardeşliğe karşı kalleşliği tercih edenleri lanetliyoruz. Ümmet olmak, arkadaş ve sadık dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı göze almak demektir; bunu fiili olarak göstermek için buradayız. Kadim medeniyetin ortak varisleri, Selahaddin Eyyubi’nin torunları, Ahmet-i Hanilerin meftunlarıyla bir aradayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. İngiliz anahtarı ve ABD kuklası taşeron örgütlerin kanlı senaryolarını yırtmak, yüreklerimizi bir kez daha birleştirmek, aramıza örülen duvarları yıkmak için buradayız. Selam olsun kardeşliğimize. Ey PYD/PKK, DAIS ve FETO, ey Haçlı ittifakının emir erleri, elinize emperyalizm tarafından verilen silahları bırakın. Artık yeter. Kandan ve katliamdan beslenmeyin. Siyonizm’in kanlı senaryolarında figüran olmaktan vazgeçin. Milletin iradesine, bu kardeşlik atmosferine teslim olun. Diz çökeceksiniz. Aman dileneceksiniz. Ebedi kardeşliğimiz karşısında çaresizce yalnızlaşacaksınız” dedi.


Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör de, konuşmasında terör örgütlerine tepki gösterdi. Güngör, "Eli kanlı PKK terör örgütüne dur demek için buradayız. Artık yeter diyoruz, ben buradan o hainlere, alçaklara, ey hainler siz neredesiniz. Kime hizmet ediyorsunuz. Şırnak halkı bunu biliyor, biz bunu biliyoruz. Biz Şırnak halkı burada oldukça, sizlere müsaade etmeyeceğiz. Yıllardır katlettiğiniz bebek, yaşlı, kadın, çocuk yeter artık diyoruz. Ben buradan PKK ve yandaşlarını lanetliyor ve kınıyorum” diye konuştu.


Daha sonra yapılan dualarla yürüyüş sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:50
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