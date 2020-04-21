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Aktüel

Şırnak'ta polisten iki kardeşe doğum günü sürprizi

2020-04-21 16:29:34 -
Şırnak'ta polisten iki kardeşe doğum günü sürprizi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, kardeşinin doğum gününü kutlamak için kendilerinden pasta isteyen çocuğun bu talebini geri çevirmedi.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, 4 yaşına giren kardeşi Aram'ın doğum gününü kutlamak istediğini ancak babasının ilçe dışında olmasından dolayı pasta alamadıklarını belirten 8 yaşındaki Argeş Samsak'ın talebi üzerine Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro ekipleri harekete geçti.

Pasta alarak ailenin Dicle Mahallesi'ndeki evine giden polisleri gören Argeş ve Aram büyük sevinç yaşadı.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkati eden ekipler, Aram Samsak’ın mumları üflemesinin ardından iki kardeşe hediyeler verdi.

Argeş, pasta ve hediye için polise teşekkür etti.


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