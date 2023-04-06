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Yerel Şırnak'ta polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı
Yerel

Şırnak'ta polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:05:00 - 2023-04-06 14:13:15
Şırnak'ta polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğünce silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

11 birimden 81 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Atatürk Mahallesi'ndeki Telekom İl Müdürlüğünde silahlı soygun ihbarı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ekipler, gişede görevli memurlar ile güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra soygunu gerçekleştirip, olay yerinden otomobille uzaklaşan temsili​​​​​​​ 3 şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda ve kavşaklarda önlem alınırken, havadan da takip yapıldı.

Şehr-i Nuh Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu aracın önü kesildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yaşanan takibin ardından çaldıkları parayla yakalandı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kısa sürede şüphelilerin yakalandığı tatbikatı evlerinin camlarından ve balkonlarından izleyen bazı vatandaşlar polisi ıslık ve alkışlarla tebrik etti.

 

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