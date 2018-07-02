Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe! 15 işbirlikçi...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'nın 15 iş birlikçisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen ve 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada, terör örgütü PKK iş birlikçisi 4'ü kadın 15 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.