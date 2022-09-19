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Yerel Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Şırnak'ta terör örgütü FETÖ ve PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:25:00 - 2022-09-19 16:52:19
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 - 18 Eylül tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

10 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

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