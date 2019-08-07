Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var Şırnak Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ayrıntılar geliyor...

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