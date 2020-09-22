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Aktüel Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Aktüel

Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 01:33:58 -
Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş köyü Zoran mezrası mevkisinde Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak idaresindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Başaran, Kübra Üçkaç, Serhat Duymak, Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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