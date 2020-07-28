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Aktüel

Şırnak'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:23:58 -
Şırnak'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Yağbasan'ı (60) bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi dalgıçları seferber edildi.

Yağbasan'ın ailesi ve yakınları da nehir kenarında ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

- Olay

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen Ramazan Yağbasan, önceki gün 4 arkadaşıyla Kurtuluş köyü mevkisinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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