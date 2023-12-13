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Aktüel Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı
Aktüel

Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 22:42:00 - 2023-12-14 00:04:40

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kur’an-ı Kerim’i yırtan uyuşturucu bağımlısı alçağı vatandaşlar linç etmeye çalışırken araya polis girdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur’an-ı Kerim’i yırtan uyuşturucu bağımlısı alçağı vatandaşlar linç etmeye çalıştı.
Olay, akşam saatlerinde 2. Cadde üzerinde meydana geldi. İ.B. (34) isimli şahıs, elindeki Kur’an-ı Kerim’i yırtarak küfürler savurunca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polisler tarafından Kaymakamlık binasına alınan İ.B., linç edilmekten son anda kurtuldu.
Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şahsın, 12 suç kaydığı bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Şahsın emniyete götürülmesin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Polisimiz p...leri kanatlar eroincileri katilleri hırsızları dolandırıcıların korumak için var yaşasın Türk polisi! alçakları kurtarmaya korumaya devam
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