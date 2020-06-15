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Yerel

Şırnak’ta karla kapanan yayla yolları açılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde karla kaplı olan yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:02:14 -
Şırnak’ta karla kapanan yayla yolları açılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde karla kaplı olan yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı.


Uludere Kaymakamlığı, karla kaplı olan yayla yollarının açılması için harekete geçti. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, karlı yolların açılması için seferberlik başlattı. Tanin, Meydan, Şive ve Sapaca yayla yollarını kardan temizlemek için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 10 metreyi bulunduğu yollar, tek tek açılıyor.


Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bölgemiz insanı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 3 bin 500 rakımlı yayla yollarımızı açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığı sürdürmek için yayla yollarımız açılıyor" dedi.

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