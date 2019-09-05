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Şırnak’ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Şırnak’ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:14
Şırnak’ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Şırnak’ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Şırnak Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama, değerlendirme ve koordinasyon toplantısına Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve il genelindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, yeni eğitim öğretim yılında ve ilerleyen yıllarda eğitimcilerden beklentilerini dile getirdi, Şırnak’ın eğitim öğretim kalitesini, başarı seviyesini yükseltmek için hep birlikte seferber olup mesai mefhumu gözetmeksizin çok çalışılacağını, bu konuda idareci, öğretmen, öğrenci, aile ve toplumun işbirliği içinde özveriyle, sabırla ve kararlılıkla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı; okul güvenliği, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, bilim, kültür, sanat alanında projeler yapılması, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi, kitap okumanın sürekli teşvik edilmesi konularının önemini dile getirdi. Vali Pehlivan; “Eğitim, üzerinde bütün paydaşlarıyla birlikte hassasiyetle durulduğunda başarı getiren ve ülkelerin geleceğini şekillendiren bir hizmet alanıdır. Eğitim ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır. Bugünün iyiliklerinin kökleri geçmişe uzanır. Geçmişte eğer insanımızı iyi bir şekilde eğitebilmişsek onun bugünkü meyvesi karşımıza iyilik olarak çıkıyor. Yarınlarda da iyi şeyler olmasını istiyorsak bugünün eğitim öğretim süreçlerini çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekir” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:14
  1. kültür
  2. kitap
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