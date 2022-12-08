Şırnak'ta dev yeni petrol keşfi! Türkiye'de görülmemiş rezervlerden...

YENİ MÜJDE BEKLEMELİ MİYİZ?

Konuyla ilgili milliyet'e açıklamalarda bulunan MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin şu anda ortalama olarak 1 milyon varil petrol ihtiyacı var. Türkiye’de 5 yıl öncesine kadar 50 bin varil üretim varken 80 bin varile çıktı. Bu ne demektir? Türkiye’nin kendi tüketiminin yüzde 5 ile 7’sini kendi topraklarından karşılıyor. Bu kapasite 5 yıl öncesine kadar 2 kat arttı.

‘KEŞİF MEVCUT TÜKETİMİ YÜZDE 10-14 BANDINA TAŞIYABİLİR’

Mevcuttaki 80 bin varillik günlük çıkartma kapasitesi miktarını baz alırsak bu kadar veya bunun üzerinde bir kapasite artışı öngörüyorum. Bu ne demek Türkiye’nin şu anda yüzde 5 ile 7 oranındaki çıkarma oranı bugüne kadar gerçekleşmişin üzerinde olursa mevcut tüketiminin yüzde 10 ile 14 bandına çekecek keşif olabilir. Rakamlardan yola çıkarak Bakan Dönmez’in söyleminden yola çıkıyorum.

‘TÜRKİYE’NİN FİLOSU VE MÜHENDİSLİK EKİBİ KARADA DA VAR’

Türkiye bu noktaya gelirken şu da bir gerçek komşularımız yaklaşık bin metre, bin 500 metre gibi rakamlarda petrol çıkarılırken Türkiye’nin genel sahasında 3 bin 4 binlerde bulunuyor. Petrolün fiyatı ucuzken sizin çıkarmanız fizibil olmuyor. Buradaki maliyetler Türkiye için bunu ekonomikleştiriyor. İkincisi Türkiye’nin doğal gaz aramaları ve petrol aramaları ile ilgili denizde kurmuş olduğu filosu ve ciddi mühendislik ekibi var. Bu aslında Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de bu görülüyor. Ancak benzer durum kara tarafında da var.

‘PETROL ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARMA İHTİMALİ VAR’

Türkiye milli enerji ve maden politikası çerçevesinde bundan 5 yıl önce başlattığı hamle ile karadaki aramalarını yoğunlaştırmıştı. O sebeple 5 yıl öncesine kadar petrol üretimini 2 katına çıkardı. Şu an da mevcutta olanın 2 katına çıkarma ihtimali var.

‘DENİZDE DE PETROL İHTİMALİ VAR’

Türkiye’nin hem doğal gaz hem petrolde bulacağı her bir varil petrol ya da metreküp doğal gaz Türkiye’nin enerji ithalatını azalttığı gibi cari açığın azaltılmasına sebep olacaktır.

Türkiye, 2020 yılında 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı yaparken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir yıllık fatura ile karşılaşmaktadır. O yüzden her damla petrol ve her metreküp doğal gazın Türkiye topraklarından çıkması önemi büyüktür.

‘BULUNAN PETROL KALİTELİ’

Bulunan petrolün kalitesi ile ilgili de Bakan’dan açıklama oldu. Alınan bilgilere göre mevcutta ulaşılan petrol yataklarının kaliteli olduğu bilgisi gelmektedir.

BU HAMLELER DIŞA BAĞIMLILIĞI NE ÖLÇÜDE AZALTIR?

Aslında buna topyekün politika olarak bakmamız lazım. Türkiye kendi toprakları içerisinde terörü bitirmiş durumda. Huzurun hakim olduğu topraklarda Gabar’da petrol faaliyetleri arttı. Eskiden petrol arama faaliyetleri ekiplerimize saldırılar oluyor şehitlerimiz oluyordu. Türkiye’nin yürüttüğü politikalar terörü sıfırladığı için enerji alanında daha rahat hareket etmemize sebep oldu.

‘YÜZDE 10’UN ÜZERİNE ÇIKMASI TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLUR’

İkincisi tekrar belirtelim ki milli enerji ve maden hamlesiyle birlikte ve Türk mühendisliğinin gelişimi bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden sahip olmamız, gücümüzü ve arama faaliyetlerimizi artırmıştır. Neticesinde arayan bulur diye belirtiyoruz. Aradığımız için daha fazla petrole ve doğal gaza ulaştık. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Kendi petrolümüzde şu anki rakamların yüzde 10’un üzerine çıkması tarihi bir dönüm noktası olur. Aynı durum doğal gazda da yüzde 25 ve 30’ların üzerine Karadeniz’deki keşiflerimizle çıkacaktır. Bu da bizim yurt dışına bağımlılığımızı bulduğumuz her noktada azaltacak hem bağımlılığımızı azaltacak hem de cari açığımızı azaltacaktır. Enerji sektörünün büyümesiyle bir istihdam artışına da sebep olacaktır.”