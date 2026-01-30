  • İSTANBUL
Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu
Yerel

Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şırnak'ta dev kaya parçası yolu yuttu! Beytüşşebap'ta ulaşım tamamen durdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Dağdan kopan dev bir kaya parçası gürültüyle yola düşerek ulaşımı tamamen kesti.

Şırnak’ta dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası yola düştü. Yolu trafiğe kapatan dev kayaların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.

