Napoli stadını gören taraftar korkuya kapıldı! ‘Lütfen zıplamayın'
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen Chelsea'de taraftarlar stadyumun haline şaşırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'ya giden bir Chelsea taraftarı stadın son halini paylaşarak isyan etti.
Napoli deplasmanına giden Chelsea taraftarı, "Üsttekiler lütfen zıplamayın." yazdı. 1959'da yapılan stadyumdaki çatlakların boyutu dikkatlerden kaçmadı.
