Şırnak’ta dev kaçakçılık operasyonu

Narkotik ve KOM birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, gümrük kaçağı ürünlerden uyuşturucu maddeye kadar çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, yargı süreci sonunda 14 kişi tutuklandı.

5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınların detayları ve ele geçirilen malzemeler şu şekilde açıklandı:

"111 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 5 gram metamfetamin maddesi, 47 gram kokain maddesi, 3 bin 56 litre kaçak motorin, 169 adet cep telefonu, 22 bin 928 adet bandrolsüz sigara, 41 kilo nargile türünü, 46 litre alkollü içecek, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 181 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 528 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, bin 220 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 675 bin 688 olduğu belirtildi."

Operasyonların adli boyutuyla ilgili olarak, JASAT ekiplerinin aranan şahıslara yönelik titiz takibi neticesinde önemli tutuklamalar gerçekleştirildi:

"Operasyonlar kapsamında 111 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından haklarında arama kaydı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Şırnak’ta huzur ve güven ortamının tesisi için kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.